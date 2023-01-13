Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, який розкішний букет отримала від таємного шанувальника.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Знаменитість ще кілька років тому записала пробну пісню, але результат був не дуже вдалим. Після повномасштабного вторгнення Леся повернулася до своєї мрії і вже навіть встигла записати кілька хітів, які потрапляли до трендів музики.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Леся поділилася кадрами, де похвалилася розкішним букетом червоних троянд, які одержала від таємного шанувальника.

"Доброго ранку, хто???", - запитала Леся.

На наступний сторіс Нікітюк припустила, що це може бути актор Богдан Шелудяк, блогер Олег Машуковський чи телеведучий Слава Дьомін. При цьому Леся була впевнена, що це точно не Олег.

"Звичайно я) Сам на балконі виростив", - відповів Слава Дьомін Лесі у сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.

А ще Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею

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