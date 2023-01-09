В этот раз на своей странице в Instagram звезда с юмором рассказала о том, как она отдыхает в городе Косов Ивано-Франковской области, в важном центре Гуцульщины, и похвасталась серией эффектных фото. Леся Никитюк и сама примерила образ гуцулки, надев традиционный наряд и платок на голову.

"А я, люди, умею файмо сы наряжать)) Украинские горцы! Гуцулы свободолюбивы и независимы. Боже, как здесь встречают) просто люди - фейерверки! Кругом расшитые полотенца, ковры. Мебель украшена резьбой. Каждый приглашает в свой дом, накрывает стол… а я и захожу 😁", - пишет ведущая.

На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Владимир Ярославский, Маша Ефросинина, Наталья Денисенко, Марина Боржемская, Roxolana, Григорий и Кристина Решетники, группа "Бумбокс", Дзидзьо и Лилия Ребрик.

Поклонники также засыпали Лесю Никитюк комплиментами:

"Вам так подходит этот наряд - Вы прямо таки Файная украиночка-гуцулочка ❤️";

"Леся, какая ты невероятно красивая!❤️";

"Какая может быть шикарная и стильная украинская мода 🔥";

"Леся! Как вам подходят Карпаты и их наряды 😍🔥 Вы невероятная красавица!".

Напомним, что финал реалити-шей "Пара на миллион", ведущей которой была Леся Никитюк, стал разочарованием для некоторых зрителей.

Также сообщалось, что Никитюк записала обращение из Монако.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.