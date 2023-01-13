Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Знаменитость еще несколько лет назад записала пробную песню, но тогда результат был не очень удачным. После полномасштабного вторжения Леся вернулась к своей мечте и уже даже успела записать несколько хитов, которые попадали в тренды музыки.

Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся поделилась кадрами, где похвасталась роскошным букетом алых роз, которые получила от тайного поклонника.

"Доброе утро, кто???", - спросила Леся.

На следующем сторис Никитюк предположила, что это может быть актер Богдан Шелудяк, блогер Олег Машуковский или телеведущий Слава Демин. При этом Леся была уверена, что это точно не Олег.

"Конечно я) Сам на балконе вырастил", - ответил Слава Демин Лесе в сторис.

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