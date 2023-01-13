Христина Решетник подякувала українським захисникам та захисницям, а також згадала, як вони їй скромно відповідають на слова подяки.

11 січня весь світ відзначає незвичайне, але дуже миле та добре свято - Міжнародний день "Дякую". Цього дня потрібно обов'язково подякувати всім важливим для вас людям, щоб нагадати їм, як вони вам дорогі, і як ви їх цінуєте.

Дружина телеведучого Григорія Решетника не змогла оминути його. В Інстаграм Христина Решетник опублікувала пост, в якому подякувала українцям.

"Так ось, хочеться подякувати кожному українцю, кожному українцю, які 322 дні відстоюють свої права на свободу! Терплять усе, не скаржаться, працюють і допомагають країні пройти цю важку дистанцію у своїй історії", - написала Христина Решетник.

Також вона подякувала українським захисникам та захисницям, а також згадала, як вони їй скромно відповідають на слова подяки.

"Коли спілкуюся з хлопцями з передової, завжди їм дякую за все, що вони для нас роблять. І ось дивина, тому що вони завжди відповідають однаково: Та перестань! Що ми робимо! Просто виконуємо наш обов'язок!", - розповіла вона.

Христина Решетник позує на нових фото під постом у стильному вбранні. Кардиган і брюки, що облягають, - варіант на кожен день, який не викличе сумнівів в актуальності образу ні в кого. Крім того, вона доповнила повсякденну цибулю у ніжних відтінках зі спортивним взуттям.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.