11 января весь мир отмечает необычный, но очень милый и добрый праздник — Международный день "Спасибо". В этот день нужно обязательно поблагодарить всех важных для вас людей, чтобы напомнить им как они вам дороги, и как вы их цените.
Жена телеведущего Григория Решетника не смогла обойти его стороной. В Инстаграм Кристина Решетник опубликовала пост, в котором поблагодарила украинцев.
"Так вот, хочется поблагодарить каждого украинца, каждого украинца, которые 322 дня отстаивают свои права на свободу! Терпят все, не жалуются, работают и помогают стране пройти эту трудную дистанцию в своей истории", - написала Кристина Решетник.
Также она поблагодарила украинских защитников и защитниц, а также вспомнила, как они ей скромно отвечают на слова благодарности.
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"Когда общаюсь с ребятами из передовой, всегда им благодарю за все, что они для нас делают. И вот странность, потому что они всегда отвечают одинаково: Да перестань! Что мы делаем! Просто выполняем наш долг!", - рассказала она.
Кристина Решетник позирует на новых фото под постом в стильном наряде. Кардиган и облегающие брюки - вариант на каждый день, который не вызовет сомнений в актуальности образа ни у кого. Кроме того, она дополнила повседневный лук в нежных оттенках со спортивной обувью.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.