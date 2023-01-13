Олю Полякову розлютило, що Ані Лорак навідалася до Одеси, щоб дати там концерт. Адже на той момент співачка відмовилася від України і будувала кар'єру в росії.

Українська співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, як одного разу записувала своєму менеджеру аудіоповідомлення, в якому висловила все, що думає про співачку-зрадницю Ані Лорак. Помилково вона надіслала коментар не своєму менеджеру, а самій артистці.

Полякову розлютило, що Лорак навідалася до Одеси, щоби дати там концерт. Адже на той момент співачка відмовилася від України і будувала кар'єру в росії.

"Я гортаю і бачу відео з цього концерту. І я пишу: "Ти подивися, яка мерзота, яка с*ка, це вона повернулася?! Зали вона тут збиратиме?! Ноги криві, костюми – лайно, співає як параша". Наговорила і відправила. Думаю, що я Темі відправила. І коли я вже відправила, я бачу, що я відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч!" - розповіла Оля Полякова.

Видалити повідомлення Полякова не встигла, бо одразу був статус "переглянуто". З'ясувалося, що лайливе повідомлення подивився помічник Лорак. Той поцікавився у менеджера Полякової, чи зламали обліковий запис Олі. Зрештою, ситуацію обіграли так, ніби це повідомлення надіслав менеджер Олі Артем.

Зараз Оля Полякова каже, що слова, які вона написала тоді Лорак, дуже доречні.

"Хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, яка є с*чарой та п*дараской. І нехай вона тепер з цим живе", — сказала Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

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