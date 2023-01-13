Українська співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, як одного разу записувала своєму менеджеру аудіоповідомлення, в якому висловила все, що думає про співачку-зрадницю Ані Лорак. Помилково вона надіслала коментар не своєму менеджеру, а самій артистці.
Полякову розлютило, що Лорак навідалася до Одеси, щоби дати там концерт. Адже на той момент співачка відмовилася від України і будувала кар'єру в росії.
"Я гортаю і бачу відео з цього концерту. І я пишу: "Ти подивися, яка мерзота, яка с*ка, це вона повернулася?! Зали вона тут збиратиме?! Ноги криві, костюми – лайно, співає як параша". Наговорила і відправила. Думаю, що я Темі відправила. І коли я вже відправила, я бачу, що я відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч!" - розповіла Оля Полякова.
Видалити повідомлення Полякова не встигла, бо одразу був статус "переглянуто". З'ясувалося, що лайливе повідомлення подивився помічник Лорак. Той поцікавився у менеджера Полякової, чи зламали обліковий запис Олі. Зрештою, ситуацію обіграли так, ніби це повідомлення надіслав менеджер Олі Артем.
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Зараз Оля Полякова каже, що слова, які вона написала тоді Лорак, дуже доречні.
"Хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, яка є с*чарой та п*дараской. І нехай вона тепер з цим живе", — сказала Полякова.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.