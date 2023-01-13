Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – Гліб, а також Микита, якого Ганна народила у 2020 році. Саліванчук, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Саліванчук поділилася фотографією, де позувала на тлі скелі, насолоджуючись відпочинком. Зірка додала у відео музику Артема Пивоварова - "Ой на горі".
"Забудеш рідний край - твої усохнуть коріння. У дістві відкриваєш материк, який назветься потім - Батьківщина. Батьківщина - ось і альфа, і омега. Батьківщина - це не хтось і десь. Я - теж Батьківщина", - написала Саліванчук. під відео.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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