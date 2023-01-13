Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая является женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - Глеб, а также Никита, которого Анна родила в 2020 году. Саливанчук, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Саливанчук поделилась фотографией, где позировала на фоне скалы, наслаждаясь отдыхом. Звезда добавила в видео музыку Артема Пивоварова - "Ой на горе".
"Забудешь родной край - твои усохнут корни. В дестве открываешь материк, который назвется потом - Родина. Отечество - вот и альфа, и омега. Отечество - это не кто-то и где-то. Я - тоже Родина", - написала Саливанчук под видео.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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