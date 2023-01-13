Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала ефектну фотосесію у костюмі, що оцінила навіть бабуся моделі.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – відома американська модель з України. Зірка є онукою легендарної української співачки Софії Ротару, яка має Національну легенду України. Соня вже деякий час живе і будує кар'єру моделі в США, де вже встигла придбати наречений-мільйонер.

Не забуває Євдокименко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише фотосесіями, а й особистими кадрами. А цього Соня поділилася кадрами зі зйомки, де приміряла стильний костюм.

Фанати, включаючи бабусю моделі Софію Ротару, поставили майже 400 лайків та написали коментарі:

"Яка ти гарна, просто неймовірна";

"Вау";

"Боже мій. Яка краса";

"Красуня моя кохана";

"Красуня, фантастично!".

До цього Соня розповіла про Бенксі, який підтримав Україну.

"Використання мистецтва як політична зброя завжди було основною частиною практики та активності Бенксі. Станом на листопад 2022 року художник створив в Україні сім нових муралів — від Бородянки до Києва та Ірпеня. На підтримку українців цієї зими Бенксі зробив 50 знімків екрану, всі виручені кошти пішли у фонд Спадщина війни".

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