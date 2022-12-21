Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко во время поездки в Лондон устроила съемку у известного фотографа.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектное черно-белое фото из своей поездки в столицу Великобритании. Чувственный портрет модели сделал известный фотограф Кирк Труман. В кадре она слегка запрокинула голову и элегантно выставила руки.

"Как долго 🖤", - написала Соня под фотографией.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами и сердечками: "Потрясающий кадр 📸", "По-настоящему потрясающе ❤️ захватывает вашу красоту и мягкость", "Так красиво", "Очень красиво получилось 😍👍🏻".

Ранее Евдокименко уже публиковала кадры с прогулки по британской столице. Для выхода модель выбрала стильный образ в бело-бежевых цветах, дополнив его плюшевым пальто, рукавицами и оригинальными солнцезащитными очками.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.