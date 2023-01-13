Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко устроила эффектную фотосессию в костюме, что оценила даже бабушка модели.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель из Украины. Звезда является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару, которая имеет Национальной легенды Украины. Соня уже некоторое время живет и строит карьеру модели в США, где уже успела обзавестись женихом-миллионером.

Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только фотосессиями, но и личными кадрами. А в этот Соня поделилась кадрами со съемки, где примерила стильный костюм.

Фанаты, включая бабушку модели Софию Ротару, поставили почти 400 лайков и написали комментарии:

"Какая ты красивая, просто невероятная";

"Вау";

"Боже мой. Какая красота";

"Красотка моя любимая";

"Красотка, фантастически!".

До этого Соня рассказала о Бэнкси, который поддержал Украину.

"Использование искусства в качестве политического оружия всегда было основной частью практики и активности Бэнкси. По состоянию на ноябрь 2022 года художник создал в Украине семь новых муралов — от Бородянки до Киева и Ирпеня. В поддержку украинцев этой зимой Бэнкси сделал 50 снимков экрана, все вырученные средства пошли в фонд Наследие войны".

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