Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная американская модель из Украины. Звезда является внучкой легендарной украинской певицы Софии Ротару, которая имеет Национальной легенды Украины. Соня уже некоторое время живет и строит карьеру модели в США, где уже успела обзавестись женихом-миллионером.
Не забывает Евдокименко и об Инстаграм, где делится с фанатами не только фотосессиями, но и личными кадрами. А в этот Соня поделилась кадрами со съемки, где примерила стильный костюм.
Фанаты, включая бабушку модели Софию Ротару, поставили почти 400 лайков и написали комментарии:
"Какая ты красивая, просто невероятная";
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"Вау";
"Боже мой. Какая красота";
"Красотка моя любимая";
"Красотка, фантастически!".
До этого Соня рассказала о Бэнкси, который поддержал Украину.
"Использование искусства в качестве политического оружия всегда было основной частью практики и активности Бэнкси. По состоянию на ноябрь 2022 года художник создал в Украине семь новых муралов — от Бородянки до Киева и Ирпеня. В поддержку украинцев этой зимой Бэнкси сделал 50 снимков экрана, все вырученные средства пошли в фонд Наследие войны".
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