Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная западная модель из Украины, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару. У 21-летней модели уже есть жених миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз модель поделилась кадрами, где позировала в белом наряде.
"Снова в LND! Оставайтесь уютными", - написала Соня.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Софию Ротару, маму Сони, жену Владимира Остапчука, и написали комментарии:
"Отличная", "Красотка", "Наряд в точку", "Великолепная леди!".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинца с огромной суммой наличных денег задержали в Польше: "в холодильнике находился..."
В начале раздался взрыв: пожар разгорелся на 400 кв. метров, слетелись десятки спасателей
Львовский пенсионер написал много лишнего в "Одноклассниках": суд решил его судьбу
"Оделись в домашнее": Могилевская устроила "пижамную вечеринку" перед премьерой нового спектакля
Напомним, внучка Софии Ротару показала, как развлекается в Лондоне, видео
А еще Politeka сообщала, что 21-летняя внучка Софии Ротару похвасталась, как начинается ее день в Нью-Йорке
Также Politeka писала, что внучка Ротару задрала свитер и сверкнула плоским животом, фото