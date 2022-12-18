Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко - известная западная модель из Украины, которая является внучкой легендарной артистки Софии Ротару. У 21-летней модели уже есть жених миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз модель поделилась кадрами, где позировала в белом наряде.

"Снова в LND! Оставайтесь уютными", - написала Соня.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Софию Ротару, маму Сони, жену Владимира Остапчука, и написали комментарии:

"Отличная", "Красотка", "Наряд в точку", "Великолепная леди!".

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