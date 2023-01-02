21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектное фото из Лос-Анджелеса, где она позирует на фоне пальм в стильном трикотажном свитере небесно-голубого цвета.

"Новогодние решения?", - написала модель под фото.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"С Новым годом вас и ваших близких 🎊 пусть этот год принесет мир и счастье, и пусть эта война прекратится, чтобы вы могли увидеть своих друзей и близких";

"Потрясающе ❤️";

"Красиво".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.