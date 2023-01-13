Співачка Аїда Ніколайчук, зірка шоу "Х-Фактор" показала, як проходив її день до початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор". На проекті артистка вийшла заспівати пісню під час прослуховувань, але судді їй не повірили та довелося переспівати без музики. Цей фрагмент шоу став дуже популярним в Інтернеті та зібрав десятки мільйонів переглядів.

Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Аїда показала, як проходили її будні до початку повномасштабного вторгнення.

"Архів із минулого життя", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Гарне відео красуня Аїда";

"Сподіваюся, що майбутнє буде краще";

"Адже це так буденно і буденно .... Чи не так? Дуже приємно мати їжу, приготовану нашим власним розумом і уявою, що виражає відчуття різних смаків інгредієнтів";

"Приємно, що ти повернулася".

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