Як пише Politeka.net , Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Потапом (Олексієм Потапенком) з 99-го по 14-й рік. Після розлучення пара продовжувала керувати продюсерським центром, але нещодавно Ірина заявила, що це партнерство припиняється.

Не забуває Горова і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Ірина поділилася кадрами тренування, вразивши працьовитістю.

"Скажу чесно, я з тих людей, яким під час свят чи відпустки треба відпустити все та перезавантажитися на повну.

90% року я перебуваю в такому гіпертонусі та дисципліні, що без сорому дозволяю собі під час відпочинку нічого не робити.

І мені так подобається той момент, коли ти вже настільки наситився неробством, що прямий тягне підкорювати нові вершини", - написала Ірина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну яка ж ти в мене мотиваторка";

"Що це за красуня? Чекаю ранкову пробіжку ...)";

"Захоплююсь людьми зі спортом у житті в принципі, і тим більше на відпочинку".

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