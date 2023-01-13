Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Потапом (Алексеем Потапенко) с 99-го по 14-й год. После развода пара продолжала управлять продюсерским центром, но недавно Ирина заявила, что и это партнерство прекращается.

Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ирина поделилась кадрами тренировки, впечатлив трудолюбием.

"Скажу честно, я из тех людей, которым во время праздников или отпуска нужно отпустить все и перезагрузиться по полной.

90% года я нахожусь в таком гипертонусе и дисциплине, что без зазрения совести позволяю себе во время отдыха ничего не делать.

И мне так нравится тот момент, когда ты уже настолько насытился бездельем, что прям тянет покорять новые вершины", - написала Ирина.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну какая же ты у меня мотиваторша";

"Что это за красотка? Жду утреннюю пробежку…)";

"Восторгаюсь людьми со спортом в жизни в принципе, и тем более на отдыхе".

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