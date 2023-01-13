Співачка Христина Соловій, котра стала улюбленицею Святослава Вакарчука на "Голосі країни", показала свою красуню-маму, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука. Після проекту зірки ще якийсь час співпрацювали, адже лідер "Океан Ельзи" продюсував молоду співачку.

Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Соловій показала свою красуню-маму, наочно продемонструвавши, у кого вона виросла такою красунею.

"Зі Всесвітнім Днем доньки", - написала Соловій під фото.

А до цього Христина розповіла про українську мову.

"Українська мова – зброя захисту, наш щит української ідентичності – розпізнавання своїх, щоби зберегти своє.

Російська мова у вустах українців – це символ геноциду. Коли сьогодні ви знаходите аргументи для себе, щоб спілкуватися російською – ви вже пробачили росіянам цю війну", - написала Соловій.

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