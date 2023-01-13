Як пише Politeka.net , Христина Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука. Після проекту зірки ще якийсь час співпрацювали, адже лідер "Океан Ельзи" продюсував молоду співачку.
Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Соловій показала свою красуню-маму, наочно продемонструвавши, у кого вона виросла такою красунею.
"Зі Всесвітнім Днем доньки", - написала Соловій під фото.
А до цього Христина розповіла про українську мову.
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"Українська мова – зброя захисту, наш щит української ідентичності – розпізнавання своїх, щоби зберегти своє.
Російська мова у вустах українців – це символ геноциду. Коли сьогодні ви знаходите аргументи для себе, щоб спілкуватися російською – ви вже пробачили росіянам цю війну", - написала Соловій.
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