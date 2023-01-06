Как пишет Poleteka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в "Голосі країни", где была в команде Святослава Вакарчука. После проекта артистка продолжила сотрудничать с лидером "Океан Эльзы". Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как встретилась с украинскими защитниками. А на одном из фото Кристину можно заметить в объятиях военного.

"Поздравила с 17-летием воинскую часть 3066 Национальной гвардии Украины.

Под «Держи» заручилась пара нацгвардейцев. У нас все отлично в Украине. Спасибо нашим защитникам", - написала Соловий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кристина, замуж пригласили? Жаль я не додумался сделать это в Трускавце";

"Романтично да, но разве "Держи" - не песня о домашнем насилии?...";

"Какой красивый мужчина на 1 фото))".

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