Певица Кристина Соловий, которая стала любимицей Святослава Вакарчука на "Голосі країни", показала свою красотку-маму, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. После проекта звезды еще некоторое время сотрудничали, ведь лидер "Океан Эльзы" продюсировал молодую певицу.

Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Соловий показала свою красотку-маму, наглядно продемонстрировав, в кого она выросла такой красоткой.

"С Всемирным Днем дочери", - написала Соловий под фото.

А до этого Кристина рассказала об украинском языке.

"украинский язык – оружие защиты, наш щит украинской идентичности – распознавание своих, чтобы сохранить свое.

Русский язык в устах украинцев – это символ геноцида. Когда сегодня вы находите аргументы для себя, чтобы общаться на русском – вы уже простили россиянам эту войну", - написала Соловий.

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