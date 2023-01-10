Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала звездой шоу "Голос країни", где пошла в команду лидера "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. После съемок проекта музыкант продолжил сотрудничество с юной исполнительницей.
Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами в своем блоге.
"Для ваших вопросов", - написала знаменитость, предлагая фанам задавать их.
"Кристина, как относишся к тому, что тебе исполняется 30? У нас это стереотип, что женщина "старая", - написал фанат.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Возмущению нет предела": херсонские коллаборанты, сбежавшие в россию, начали жаловаться
Звезда "1+1" Маричка Падалко поделилась трагическими кадрами и рассказала о жертвах: "Снова..."
Надвигается погодная аномалия, дан неутешительный прогноз: "Происходит раз в три или семь лет"
Тогда запомните меня такой. Ибо 13 января уже буду старой, хахаха. Думаю, что в .... такие стереотипы", - написала звезда в ответе.
"Ты имеешь домашних животных?", - спросил еще один фанат.
"Я бы не назвала кико словом "животное". Вы посмотрите, какой он", - написала Кристина в ответ и показала своего домашнего любимца.
Напомним, любимица Вакарчука Соловий оказалась в объятиях украинского защитника
А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий после поцелуя с Жаданом поделилась новостью
Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий засветилась в компании эффектного красавца