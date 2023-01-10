Любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий, звезда "Голос країни", показала себя в купальнике и ответила на вопрос о старости.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала звездой шоу "Голос країни", где пошла в команду лидера "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. После съемок проекта музыкант продолжил сотрудничество с юной исполнительницей.

Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами в своем блоге.

"Для ваших вопросов", - написала знаменитость, предлагая фанам задавать их.

"Кристина, как относишся к тому, что тебе исполняется 30? У нас это стереотип, что женщина "старая", - написал фанат.

Тогда запомните меня такой. Ибо 13 января уже буду старой, хахаха. Думаю, что в .... такие стереотипы", - написала звезда в ответе.

"Ты имеешь домашних животных?", - спросил еще один фанат.

"Я бы не назвала кико словом "животное". Вы посмотрите, какой он", - написала Кристина в ответ и показала своего домашнего любимца.

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