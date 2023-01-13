Чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова показала дівчинку, яка повторила рухи художника Бенксі, який намалював графіті в Ірпені.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка є чемпіонкою світу та призером Олімпійських ігор. Зірка також брала участь у шоу "Танці зі зірками", де була фавориткою одного із суддів Влада Ями. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Різатдінова показала фото маленької дівчинки, котра зі стрічкою стояла перед графіті Бенксі. Малятко повторювало рух, зображений на малюнку, позуючи перед обгорілим будинком.

"Маленька українка танцює перед малюнком Бенксі в Ірпені. Таким є сьогодні дитинство українських дітей, яке зіпсувала країна-агресор", - написала Різатдінова під фотографією.

Варто зазначити, що Ганна, як і інші зірки, підтримали Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка закликала світову спільноту бойкотувати російських та білоруських спортсменів на всіх світових змаганнях.

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