Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова показала девочку, которая повторила движения художника Бэнкси, который нарисовал граффити в Ирпене.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая является чемпионкой мира и призером Олимпийских игр. Звезда также участвовала в шоу "Танці з зірками", где была фавориткой одного из судей Влада Ямы. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Ризатдинова показала фото маленькой девочки, которая с лентой стояла перед граффити Бэнкси. Малышка повторяла движение, изображенное на рисунке, позируя перед обгоревшим домом.

"Маленькая украинка танцует перед рисунком Бэнкси в Ирпени. Таким сегодня есть детство украинских детей, которое испортила страна-агрессор", - написала Ризатдинова под фотографией.

Стоит отметить, Анна, как и другие звезды, поддержали Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда призвала мировое сообщество бойкотировать российских и белорусских спортсменов на всех мировых соревнованиях.

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