Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на першій "Фабриці зірок". Також артистка поріднилася із солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Оля показала, як їй довелося попітніти заради сина.
"Відчуваю як олень. На завтра Нестор сказав, що потрібний терміново костюм колядника... Виявилося...", - написала Цибульська в першому сторіс.
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"Тобто можна було обійтися вишитою сорочкою, а не з димом з сідниць шукати костюм у столиці без світла???", - написала на наступному сторіс Оля і показала спілкування з адміністратором школи.
"Пізно, як вам костюм?", - показала результат своєї праці Цибульська, демонструючи вбраного сина.
"Діти завтра зібралися співати "Щедрика" англійською. Ми з мамою переконували сина заспівати однокласникам ще українською. До костюма Нестор соромився і відмовлявся, але костюм зробив диво", - додала Оля.
Після цього Цибульська похвалилася Нестором, який співає "Щедрика".
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська накинулася на українку через дитину
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася потаємним і назвала табу у вихованні сина Нестора
Також Politeka писала, що Цибульська чесно відповіла, чи готова на пластичну операцію заради успіхів у кар'єрі.