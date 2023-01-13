Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря победе на первой "Фабрике звезд". Также артистка породнилась с солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Оля показала, как ей пришлось попотеть ради сына.
"Чувствую как олень. На завтра Нестор сказал, что нужно срочно костюм колядника... Оказалось...", - написала Цибульская в первом сторис.
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"То есть, можно было обойтись вышитой рубашкой, а не с дымом из ягодиц искать костюм в столице без света???", - написала на следующем сторис Оля и показала общение с администратором школы.
"Поздно, как вам костюм?", - показала результат своего труда Цибульская, демонстрируя наряженного сына.
"Дети завтра собрались петь "Щедрика" на английском.. Мы с мамой переубеждали сына запеть одноклассникам еще на украинском. До костюма Нестор стеснялся и отказывался, но костюм сделал чудо", - добавила Оля.
После этого Цибульская похвасталась Нестором, который поет "Щедрика".
Напомним, кума Дзидзьо Цибульськая набросилась на украинку из-за ребенка
А еще Politeka сообщала, что Цибульская поделилась сокровенным и назвала табу в воспитании сына Нестора
Также Politeka писала, что Цибульская честно ответила, готова ли на пластическую операцию ради успехов в карьере