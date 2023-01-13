Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став новим "Холостяком". Вже сьогодні, у п'ятницю, 13 січня, буде фінал проекту та стане відомо, хто стане переможницею проекту. Фаворитка шоу Олександра Мудра показала, як готується до фінальної частини проекту.
"Зовсім скоро фінал, останнє побачення з Алексом на проекті
Не віриться, що вже сьогодні о 19:00 за СТБ усі дізнаються, хто скорив його серце", - написав Олександра.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Якщо буде світло та інтернет обов'язково подивлюся. Дуже цікаво хто ж виграє";
"Тож чекаємо з нетерпінням. Дуже сподіваюся, що переможуть справжні почуття";
"Навіть не віриться що кінець сезону. Сашко, а пост-шоу буде? Ви говорили, що їхали на зйомки, коли почалася війна. Пост-шоу бути чи не бути?";
"З урахуванням того, що фінал вже злили в мережу, я все одно вважаю, що ти Сашка гідна перемоги".
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського у крихітному купальнику показала свою красу .
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