Фаворитка "Холостяка" Алекса Топольського Саша Мудра показала, як готується до останнього побачення з головним героєм на фіналі проекту.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - відомий американський бізнесмен з України, який став новим "Холостяком". Вже сьогодні, у п'ятницю, 13 січня, буде фінал проекту та стане відомо, хто стане переможницею проекту. Фаворитка шоу Олександра Мудра показала, як готується до фінальної частини проекту.

"Зовсім скоро фінал, останнє побачення з Алексом на проекті

Не віриться, що вже сьогодні о 19:00 за СТБ усі дізнаються, хто скорив його серце", - написав Олександра.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Якщо буде світло та інтернет обов'язково подивлюся. Дуже цікаво хто ж виграє";

"Тож чекаємо з нетерпінням. Дуже сподіваюся, що переможуть справжні почуття";

"Навіть не віриться що кінець сезону. Сашко, а пост-шоу буде? Ви говорили, що їхали на зйомки, коли почалася війна. Пост-шоу бути чи не бути?";

"З урахуванням того, що фінал вже злили в мережу, я все одно вважаю, що ти Сашка гідна перемоги".

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського у крихітному купальнику показала свою красу .

А ще Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського показала, як розважається у США зі своєю суперницею

Також Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського поза проектом здивувала зневажливою заявою



