Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который стал новым "Холостяком". Уже сегодня, в пятницу, 13 января, будет финал проекта и станет известно, кто станет победительницей проекта. Фаворитка шоу Александра Мудрая показала, как готовится к финальной части проекта.
"Совсем скоро финал, последнее свидание с Алексом на проекте
Не верится, что уже сегодня в 19:00 по СТБ все узнают, кто покорил его сердце", - написал Александра.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Если будет свет и интернет обязательно посмотрю. Уж очень интересно кто же выиграет";
"Тоже ждем с нетерпением. Очень надеюсь, что победят настоящие чувства";
"Даже не верится что конец сезона. Саша, а пост-шоу будет? Вы говорили что ехали на съемки, когда началась война. Пост-шоу быть или не быть?";
"С учётом того, что финал уже слили в сеть, я всё равно считаю,что ты Сашка достойна победы".
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