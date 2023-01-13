Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка також судить проект "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська показала, з ким спить.

"Так, ми досі спимо разом", - написала Ольга, показуючи дочку Віру.

"Віра чітко заявила, що спатимемо окремо, коли вона влаштується на роботу. З народження я думала, що у нас все буде по-французьки - дитина окремо, у своєму ліжку, навіть кімнаті... де там. Витримали тиждень, з тих досі так і спимо разом", - поділилася Мартиновська.

До цього Ольга відповіла на критику у свій бік.

"Днями почула, що я погано веду свою сторінку в інстаграмі. Нема чого заперечити. Бо веду як веду, як можу, як хочу чи не хочу, як відчуваю зараз.

Кого дійсно люблю і хочу підтримувати – наголошую, рекомендую, рекламую з чистою совістю та любов'ю

Кого не хочу, чи хтось не вийшов з російського ринку - ні на яких умовах і ні за які гроші", - написала зірка.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" кардинально змінив імідж, зірку не впізнати

А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, хто опинився на колінах у Ярославського

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