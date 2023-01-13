Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая также судит проект "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская показала, с кем спит.

"Да, мы по сей день спим вместе", - написала Ольга, показывая дочь Веру.

"Вера четко заявила, что спать будем отдельно, когда она устроится на работу. С рождения я думала, что у нас все будет по-французски - ребенок отдельно, в своей кровати, даже комнате... где там. Выдержали неделю, с тех пор так и спим вместе", - поделилась Мартыновская.

До этого Ольга ответила на критику в свою сторону.

"На днях услышала, что я плохо веду свою страницу в инстаграме. Нечего возразить. Ибо веду как веду, как могу, как хочу или не хочу, как чувствую на данный момент.

Кого действительно люблю и хочу поддерживать – отмечаю, рекомендую, рекламирую с чистой совестью и любовью

Кого не хочу, или кто не вышел с российского рынка - ни на каких условиях и ни за какие деньги", - написала звезда.

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