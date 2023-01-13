Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла про найгучніші теми на 323 день повномасштабного вторгнення.

На цей раз ведуча Марічка Падалко показала, як російська армія продовжує наступ на Соледар. Її мета – прорвати оборону ЗСУ та захопити місто, про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Повідомляється, що військовий 45-й окремої артилерійської бригади «Мадяр» показав унікальні кадри знищення росіян під Соледаром (відео 1). А прикордонники виклали відео (2), як нищать росіян під Бахмутом.

Відомо також про те, що ворог намагатиметься найближчим часом вийти на адмінкордон Донецької області та активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області, повідомили в Генштабі (відео 4).

Наразі ЗСУ фіксують підготовку РФ до нової масованої ракетної атаки – повідомила прес-секретар «Півдня» Гуменюк. Не ігноруйте найближчими днями сповіщення про повітряну тривогу!

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Українці в твіттері влаштували флешмоб звернень до американського актора Кріса Еванса @chrisevans (фото 8), який у фільмі «Марвел» грає Капітана Америку, а його роль в українському прокаті озвучив тяжко поранений у боях на Донеччині актор Дмитро Ліна.

Арнольд Шварцнеггер з'явився у новому кліпі гурту «Калуш Оркестру». Відео "Щедрий вечір" починається з голосового звернення Арні, а наприкінці кліпу він з'являється з музикантами разом (відео 10).

У мережі українці висловили свою думку:

«Слава кожному, хто зараз під Соледаром та Бахмутом. Дякуємо вам і молимося за вас❤️. Все буде Україна 🇺🇦; Божої допомоги ЗСУ! Молимося про Бахмут і Соледар! Господи, допоможи!;

Спасибі Марічко! Слава ЗСУ! Слава Україні 🙌; Пішли вони з нашої землі!; Велика подяка нашим мужнім воїнам».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.