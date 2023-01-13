Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко рассказала о самых громких темах на323 день полномасштабного вторжения.

В этот раз ведущая Маричка Падалко показала, как русская армия продолжает наступление на Соледар. Ее цель – прорвать оборону ВСУ и захватить город, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Сообщается, военный 45-й отдельной артиллерийской бригады «Мадяр» показал уникальные кадры уничтожения россиян под Соледаром (видео 1). А пограничники выложили видео (2), как уничтожают россиян под Бахмутом.

Известно также о том, что враг будет пытаться в ближайшее время выйти на админграницу Донецкой области и активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области, об этом сообщили в Генштабе(видео 4)

На данный момент ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой массированной ракетной атаке – сообщила пресс-секретарь «Юга» Гуменюк. Не игнорируйте в ближайшие дни уведомление о воздушной тревоге!

В офисе президента напомнили позиции Украины по «переговорам» с россией: «2014 не будет» (фото 5)

Украинцы в твиттере устроили флешмоб обращений к американскому актеру Крису Эвансу @chrisevans (фото 8), который в фильме «Марвел» играет Капитана Америку, а его роль в украинском прокате озвучил тяжело раненный в боях на Донетчине актер Дмитрий Лина.

Арнольд Шварцнеггер появился в новом клипе группы «Калуш Оркестра». Видео «Щедрый вечер» начинается с голосового обращения Арни, а в конце клипа он появляется с музыкантами вместе (видео 10).

В сети украинцы выразили свое мнение:

«Слава каждому, кто сейчас под Соледаром и Бахмутом. Благодарим вас и молимся за вас❤️. Все будет Украина🇺🇦; Божей помощи ВСУ! Молимся о Бахмуте и Соледаре! Господи, помоги!;

Спасибо Маричка! Слава ВСУ! Слава Украине 🙌; Ушли они с нашей земли!; Большая благодарность нашим мужественным воинам».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.