Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". А нещодавно зірка заявила, що розлучається з чоловіком Володимиром Дантесом. Але довго серце у Наді самотнім не було, адже вона пішла до друга сім'ї – ресторатора Михайла Кацуріна, який теж покинув свою дружину Дашу. Покинуті Володимир та Даша теж не довго були самотніми, адже завели роман між собою. А нещодавно Надя випустила пісню з новим хлопцем, чого не робила навіть із Дантесом.

А цього разу Дорофєєва поділилася відео де здивувала виглядом. Як можна помітити, у Наді пірсинг у формі серця в носі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну ти така вже красива, скільки можна?! не вистачає слів, щоб описати твою красу!";

"Пірсінг дуже підходить)";

"Що за королева краси?";

"А ще 2018 року продали свою пісню з Потапом росії для фільму. Не забуваємо, що потім знімав штани 2014 року в росії як вибачення від України";

"Слов не вивчила".

Нагадаємо, Дорофєєва зацікавила українок новиною, на яку від неї давно чекали

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва на особистих кадрах заінтригувала незвично з прикрасами .

Також Politeka писала, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес без фільтрів показав, як насправді виглядає