Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая была солисткой "Время и Стекло". А недавно звезда заявила, что разводится с мужем Владимиром Дантесом. Но долго сердце у Нади одиноким не было, ведь она ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину, который тоже бросил свою жену Дашу. Брошенные Владимир и Даша тоже не долго были одинокими, ведь завели роман между собой. А недавно Надя выпустила песню с новым парнем, чего не делала даже с Дантесом.

А в этот раз Дорофеева поделилась видео, где удивила видом. Как можно заметить, у Нади пирсинг в форме сердечка в носу.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну ты так уж красива, сколько можно?! не хватает слов, чтобы описать твою красоту!";

"Пирсинг очень подходит)";

"Что за королева красоты?";

"А еще в 2018 году продали свою песню с Потапом россии для фильма. Не забываем, что потом снимал штаны в 2014 году в россии как извинения от Украины";

"Слов не выучила".

Напомним, Дорофеева заинтересовала украинок новостью, которую от нее давно ждали

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