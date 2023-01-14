Телеведучий Григорій Решетник, який багато років працює на телебаченні та вів проекти "Холостяк" та "Холостячка", поділився добіркою цікавих моментів на зйомках ще одного проекту. Перед фіналом романтичного реаліті Григорій вирішив згадати про шоу "Як Ті?"
"Як ти?" з Григорієм Решетником на Стб 🎥 А щоб відповіли Ви на запитання "Як ти?" - написав ведучий під добіркою кадрів.
Українці чесно висловили свою думку, не забувши також прокоментувати і образ самого Решетника:
«У порівнянні з хлопцями які в Соледарі та Бахмуті в пеклі... Так я в раю; Тримаюся 💙;
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Тримаємося, допомагаємо, віримо у перемогу 💙; Все нормально. Стабільно; Не забирай на небеса. Ти бережи їх Боже 🙏;
Wow🔥; Ви-красень 😍; Тримаюся».
Раніше Решетник показав спеціально короткий уривок після зі зйомок, згадавши, що вони проходили цілий рік тому.
«Минув рік від дня зйомок 🎥 І залишилося 2 дні до фіналу @holostyakstb 🌹 Буде дуже 🤩 Чекаєте?» – поцікавився ведучий.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.