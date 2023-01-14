Известный телеведущий Григорий Решетник показал немного жизненных кадров из закулисья еще одного проекта.

Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" поделился подборкой интересных моментов на съемках еще одного проекта. Перед финалом романтичного реалити Григорий решил вспомнить о шоу "Як Ти?".

«Как ты?" с Григорием Решетником на Стб 🎥 А чтобы ответили Вы на вопрос "Как ты?"» - написал ведущий под подборкой кадров.

Украинцы честно выразили свое мнение, не забыв также прокомментировать и образ самого Решетника:

«По сравнению с ребятами которые в Соледаре и Бахмуте в аду... Так я в раю; Держусь 💙;

Держимся, помогаем, верим в победу 💙;Всё нормально. Стабильно; Не забирай на небеса.Ты храни их Боже🙏;

Wow🔥; Вы-красавчик 😍; Держусь».

Ранее Решетник показал специально корткий отрывок после со съемок, вспомнив, что они проходили целый год тому назад.

«Прошел год от дня съемок 🎥 И осталось 2 дня до финала @holostyakstb 🌹 Будет очень 🤩 Ожидаете?» - поинтересовался ведущий.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.