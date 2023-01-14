Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників кадрами зі свого відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном.

Зазначимо, раніше Анна показувала фанатам фото із геолокацією у Швейцарії, схоже, саме там вона вирішила покататися на лижах і не лише. Судячи з кадрів, модель чудово провела час, на знімках вона позує в розкішному кінному візку з хутром. Перед камерою модель з'явилася в об'ємній хутряній шапці та теплій шубці, її волосся розпущене, а на обличчі красивий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Неплях написала: "Покаталася на конях, - відчула дежавю зі свого минулого князівського життя". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами:

"Дуже красиво".

"Яке захоплення".

"Немає слів одні емоції".

"Ваші шапки просто топ".

"Ох, яка гарна".

"Неймовірно гарно".

"Пані".

Нагадаємо, "Ми хотіли нагадати…": Дантес у бронежилеті заінтригував новим шоу з Дурнєвим, фото.

Як повідомляла Politeka, "Ви прекрасна": Лобода в облягаючому топі збентежила кадрами з ванної.

Також Politeka писала, що "Це про мене": зірка "Кріпосної" Денисенко, чий чоловік служить у ЗСУ, розповіла про свій біль.