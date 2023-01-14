Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників кадрами зі свого відпочинку на гірськолижному курорті за кордоном.
Зазначимо, раніше Анна показувала фанатам фото із геолокацією у Швейцарії, схоже, саме там вона вирішила покататися на лижах і не лише. Судячи з кадрів, модель чудово провела час, на знімках вона позує в розкішному кінному візку з хутром. Перед камерою модель з'явилася в об'ємній хутряній шапці та теплій шубці, її волосся розпущене, а на обличчі красивий макіяж та щаслива посмішка.
У підписі до публікації Неплях написала: "Покаталася на конях, - відчула дежавю зі свого минулого князівського життя". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами:
"Дуже красиво".
"Яке захоплення".
"Немає слів одні емоції".
"Ваші шапки просто топ".
"Ох, яка гарна".
"Неймовірно гарно".
"Пані".
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Коли повернете 2 тис. грн переплати?": в Нафтогазі засмутили українців стосовно грошей
Українка втратила гроші під час зняття з банкомату "Ощадбанку": "Оператор сказав, що кошти повернуться протягом 3 днів, але..."
"Мріяли панувати вічно": у центрі Києва готуються знести храм УПЦ МП, названо причину
Кошовий нарвався на жорстку критику після пародії "Квартал 95" на Буданова: "Ну і харя..."
Нагадаємо, "Ми хотіли нагадати…": Дантес у бронежилеті заінтригував новим шоу з Дурнєвим, фото.
Як повідомляла Politeka, "Ви прекрасна": Лобода в облягаючому топі збентежила кадрами з ванної.
Також Politeka писала, що "Це про мене": зірка "Кріпосної" Денисенко, чий чоловік служить у ЗСУ, розповіла про свій біль.