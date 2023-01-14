Один из ярких участников кулинарного шоу «Мастер Шеф» мог бы стать артистом студии «Квартал 95».

В это, как пишет Politeka.net, уверены некоторые зрители «Мастер Шеф», комментируя конфуз Виктора Перехреста, которого ласково называют Витюней.

Забавное видео появилось на страничке «Мастер Шеф» в инстаграмме. Его герой, Виктор Перехрест, упал, подскользнувшись на кефире.

Тогда Витюня жаловался, что мама его убьет за испачканную одежду.

«Все мы немного Витюня в конце рабочей недели», - прокомментировали кадры в «Мастер Шеф».

Пользователи соцсетей обрадовались, увидев незаурядного участника «Мастер Шеф», который во время участия то вызывал умиление, то ожесточенные споры между зрителями.

«Витя – жемчужина каждого сезона, в котором берет участие», «Витя, ты крутой. Тебя надо в каждый сезон для позитива», «Витя, я радуюсь, когда тебя вижу», «Обожаю, Витюня!», «Витьку надо в студию 95 на кастинг комедийных фильмов. Я думаю, это его призвание», - комментируют кадры пользователи Инстаграм.

Напомним, киевлянин Виктор Перехрест пришел на проект «МастерШеф», чтобы изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему. К слову, примером для Виктора в области кулинарии является судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская.

Напомним, в Сети подняли бунт перед выходом премьеры нового сезона "Мастер Шеф. Битва сезонов".

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко дал украинкам повод для обсуждения своей личной жизни после честного признания.

Кроме того, Politeka.net писала, что "МастерШеф" Клопотенко дал украинцам урок, как быстро научиться готовить.