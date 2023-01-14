Блогер та ресторатор Даша Кацуріна зустрічається з українським співаком Володимиром Дантесом . Новий бойфренд має чудові стосунки з її дітьми. У своєму каналі в Telegram Даша опублікувала кумедне відео, яким продемонструвала теплі стосунки бойфренда зі своїми дітьми.
Володимир Дантес і шестирічна Саша часто переписуються в соціальних мережах, проте їхня розмова більше схожа на смішні кривляння та жарти. Одну з таких листування Даша показала шанувальникам.
На відео видно, як Володимир Дантес та Саша посилають один одному кумедні відео та смайлики. Вони роблять різні гримаси і разом сміються з цього.
"Вова мене вб'є, але розмови кружальцями цих двох – це ахаха", – прокоментувала відео Даша Кацуріна.
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У коментарях до кумедного ролика пишуть, що подібна поведінка свідчить про те, що Саша прийняла Володимира, як нового чоловіка своєї мами, а Дантес має справжні почуття до Даші, оскільки настільки занурюється в її життя.
Варто зазначити, що на початку вересня Кацуріна підтвердила, що будує відносини із Володимиром Дантесом. За її словами, співак спочатку її підтримував під час розлучення з чоловіком, а потім між ними почалися особисті стосунки.
Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.
Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.
Також Politeka писала, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і прийняв важливе рішення.