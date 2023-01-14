Блогер и ресторатор Даша Кацурина встречается с украинским певцом Владимиром Дантесом. Новый бойфренд имеет прекрасные отношения с ее детьми. В своем канале в Telegram Даша опубликовала смешное видео, которым продемонстрировала теплые отношения бойфренда со своими детьми.
Владимир Дантес и шестилетняя Саша часто переписываются в социальных сетях, однако их разговор больше похож на смешные ужимки и шутки. Одну из таких переписок Даша показала поклонникам.
На видео видно, как Владимир Дантес и Саша посылают друг другу забавные видео и смайлики. Они делают разные гримасы и вместе смеются над этим.
"Вова меня убьет, но кружочками разговоры этих двоих – это ахаха", – прокомментировала видео Даша Кацурина.
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В комментариях к забавному ролику пишут, что подобное поведение свидетельствует о том, что Саша приняла Владимира, как нового мужчину своей мамы, а Дантес имеет настоящие чувства к Даше, раз настолько погружается в ее жизнь.
Стоит отметить, что в начале сентября Кацурина подтвердила, что состоит в отношениях с Владимиром Дантесом. По ее словам, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.