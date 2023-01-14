13 січня в Україні відзначають Маланку чи Щедрий вечір – народне та церковне свято напередодні Старого Нового року. У церквах проводять Богослужіння і дякують Богу за отримані блага, а ввечері господині готують святкову вечерю та щедру або, як її ще називають, багату кутю.
Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво в Instagram запропонував три перевірені рецепти цієї страви.
Ектор Хіменес-Браво зазначив, що кутя, як і борщ, у кожного кухаря та господині виходить по-різному, а рецепти передаються з покоління до покоління.
Рисова кутя з маком
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Складові:
Рис - 1 склянка
Мигдаль - 50 грамів
Ізюм - 100 грамів
Мак - 50 грамів
Мед - за смаком
Приготування :
Склянку рису залити 1,5 склянками окропу, щільно закрити каструлю кришкою і варити: 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 на середньому і знову 3 на маленькому. Після того, як рис знімете з вогню, ще 15 хвилин не відкривайте кришку, даючи рису настоятися на пару.
Поки рис остигає, обшпарити ядра мигдалю, очистити від лушпиння і дрібно порубати. Родзинки залити окропом. Хвилин через 5 злити. Мак запарити та перетерти.
Перемішати перетертий мак, родзинки, горіхи з|із| готовим рисом, заправити рідким медом.
Традиційна кутя з перлівки з вершками
Інгредієнти :
Перловка - 200 г
Лимонна цедра
Мак - 100 г
Грецький горіх - 70 г
Родзинки - 50 г
Мед - 2 ст. л.
Курага - 100 грамів
Вершки - 80-100 грамів
Приготування :
Перловку заливаємо водою та варимо. Коли буде готова, вливаємо вершки та проварюємо ще 2 хвилини, поки зерно не вбере їх. Варимо ще близько години.
Мак заливаємо окропом, а потім розминаємо у ступці. Подрібнюємо горіхи та курагу.
Після чого змішуємо всі інгредієнти, додаємо мед та цедру.
Пшенична кутя з лікером
Складові:
Пшениця – 400 грамів
М'якуш апельсина – 100 грамів.
Цедра апельсина
Мак - 100 г
Пекан горіхи - 100 г
Сухофрукти - 150 г
Мед - за смаком
Лікер - 1 ст. л.
Сушені яблука та груші - 50 грамів
Приготування:
Насамперед готуємо узвар. Залийте 50 г промитих сушених яблук та груш 200 мл води та доведіть до кипіння. Зніміть з плити і дайте настоятися щонайменше дві години.
Відваріть пшеницю до готовності. Мак залити окропом, а потім розітріть. Горіхи та сухофрукти розріжте на невеликі шматочки. Апельсин очистіть від плівок, залишивши лише філе. Підготуйте цедру.
З'єднайте пшеницю із сухофруктами, горіхами, апельсином, цедрою та маком. У склянці узвару розмішайте мед і додайте в кутю.
Врахуйте, що кутя не повинна бути рідкою - можливо вам знадобиться не весь узвар. І тепер додайте ложку лікеру.
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