Суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво зазначив, що кутя, як і борщ, у кожного кухаря та господині виходить по-різному.

13 січня в Україні відзначають Маланку чи Щедрий вечір – народне та церковне свято напередодні Старого Нового року. У церквах проводять Богослужіння і дякують Богу за отримані блага, а ввечері господині готують святкову вечерю та щедру або, як її ще називають, багату кутю.

Український телеведучий колумбійського походження, суддя проекту "МайстерШеф" на СТБ, ресторатор Ектор Хіменес-Браво в Instagram запропонував три перевірені рецепти цієї страви.

Ектор Хіменес-Браво зазначив, що кутя, як і борщ, у кожного кухаря та господині виходить по-різному, а рецепти передаються з покоління до покоління.

Рисова кутя з маком

Складові:

Рис - 1 склянка

Мигдаль - 50 грамів

Ізюм - 100 грамів

Мак - 50 грамів

Мед - за смаком

Приготування :

Склянку рису залити 1,5 склянками окропу, щільно закрити каструлю кришкою і варити: 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 на середньому і знову 3 на маленькому. Після того, як рис знімете з вогню, ще 15 хвилин не відкривайте кришку, даючи рису настоятися на пару.

Поки рис остигає, обшпарити ядра мигдалю, очистити від лушпиння і дрібно порубати. Родзинки залити окропом. Хвилин через 5 злити. Мак запарити та перетерти.

Перемішати перетертий мак, родзинки, горіхи з|із| готовим рисом, заправити рідким медом.

Традиційна кутя з перлівки з вершками

Інгредієнти :

Перловка - 200 г

Лимонна цедра

Мак - 100 г

Грецький горіх - 70 г

Родзинки - 50 г

Мед - 2 ст. л.

Курага - 100 грамів

Вершки - 80-100 грамів

Приготування :

Перловку заливаємо водою та варимо. Коли буде готова, вливаємо вершки та проварюємо ще 2 хвилини, поки зерно не вбере їх. Варимо ще близько години.

Мак заливаємо окропом, а потім розминаємо у ступці. Подрібнюємо горіхи та курагу.

Після чого змішуємо всі інгредієнти, додаємо мед та цедру.

Пшенична кутя з лікером

Складові:

Пшениця – 400 грамів

М'якуш апельсина – 100 грамів.

Цедра апельсина

Мак - 100 г

Пекан горіхи - 100 г

Сухофрукти - 150 г

Мед - за смаком

Лікер - 1 ст. л.

Сушені яблука та груші - 50 грамів

Приготування:

Насамперед готуємо узвар. Залийте 50 г промитих сушених яблук та груш 200 мл води та доведіть до кипіння. Зніміть з плити і дайте настоятися щонайменше дві години.

Відваріть пшеницю до готовності. Мак залити окропом, а потім розітріть. Горіхи та сухофрукти розріжте на невеликі шматочки. Апельсин очистіть від плівок, залишивши лише філе. Підготуйте цедру.

З'єднайте пшеницю із сухофруктами, горіхами, апельсином, цедрою та маком. У склянці узвару розмішайте мед і додайте в кутю.

Врахуйте, що кутя не повинна бути рідкою - можливо вам знадобиться не весь узвар. І тепер додайте ложку лікеру.

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