Судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво отметил, что кутья, как и борщ, у каждого повара и хозяйки выходит по-разному.

13 января в Украине отмечают Маланку или Щедрый вечер – народный и церковный праздник накануне Старого Нового года. В церквях проводят Богослужения и благодарят Бога за полученные блага, а вечером хозяйки готовят праздничный ужин и щедрую или, как ее еще называют, богатую кутью.

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram предложил три проверенных рецепта этого блюда.

Эктор Хименес-Браво отметил, что кутья, как и борщ, у каждого повара и хозяйки выходит по-разному, а рецепты передаются из поколения в поколение.

Рисовая кутья с маком

Ингредиенты:

Рис — 1 стакан

Миндаль — 50 граммов

Изюм — 100 граммов

Мак — 50 граммов

Мед — по вкусу

Приготовление:

Стакан риса залить 1,5 стаканами кипятка, плотно закрыть кастрюлю крышкой и варить: 3 минуты на сильном огне, затем 6 на среднем и снова 3 на маленьком. После того как рис снимете с огня, еще 15 минут не открывайте крышку, давая рису настояться на пару.

Пока рис остывает, ошпарить ядра миндаля, очистить от шелухи и мелко порубить. Изюм залить кипятком. Минут через 5 слить. Мак запарить и перетереть.

Перемешать перетертый мак, изюм, орехи с готовым рисом, заправить жидким медом.

Традиционная кутья из перловки со сливками

Ингредиенты:

Перловка — 200 граммов

Лимонная цедра

Мак — 100 граммов

Грецкий орех — 70 граммов

Изюм — 50 граммов

Мед — 2 ст. л.

Курага — 100 граммов

Сливки — 80−100 граммов

Приготовление:

Перловку заливаем водой и варим. Когда будет готова, вливаем сливки и провариваем еще 2 минуты, пока зерно не впитает их. Варим еще около часа.

Мак заливаем кипятком, а затем разминаем в ступке. Измельчаем орехи и курагу.

После чего смешиваем все ингредиенты, добавляем мед и цедру.

Пшеничная кутья с ликером

Ингредиенты:

Пшеница — 400 граммов

Мякоть апельсина — 100 граммов.

Цедра апельсина

Мак — 100 граммов

Пекан орехи — 100 граммов

Сухофрукты — 150 граммов

Мед — по вкусу

Ликер — 1 ст. л.

Сушеные яблоки и груши — 50 граммов

Приготовление:

В первую очередь готовим узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.

Отварите пшеницу до готовности. Мак залить кипятком, а затем разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Апельсин очистите от пленок, оставив только филе. Подготовьте цедру.

Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами, апельсином, цедрой и маком. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью.

Учтите, что кутья не должна быть жидкой — возможно, вам понадобится не весь узвар. И теперь добавьте ложку ликера.

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