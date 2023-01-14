13 января в Украине отмечают Маланку или Щедрый вечер – народный и церковный праздник накануне Старого Нового года. В церквях проводят Богослужения и благодарят Бога за полученные блага, а вечером хозяйки готовят праздничный ужин и щедрую или, как ее еще называют, богатую кутью.
Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram предложил три проверенных рецепта этого блюда.
Эктор Хименес-Браво отметил, что кутья, как и борщ, у каждого повара и хозяйки выходит по-разному, а рецепты передаются из поколения в поколение.
Рисовая кутья с маком
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Ингредиенты:
Рис — 1 стакан
Миндаль — 50 граммов
Изюм — 100 граммов
Мак — 50 граммов
Мед — по вкусу
Приготовление:
Стакан риса залить 1,5 стаканами кипятка, плотно закрыть кастрюлю крышкой и варить: 3 минуты на сильном огне, затем 6 на среднем и снова 3 на маленьком. После того как рис снимете с огня, еще 15 минут не открывайте крышку, давая рису настояться на пару.
Пока рис остывает, ошпарить ядра миндаля, очистить от шелухи и мелко порубить. Изюм залить кипятком. Минут через 5 слить. Мак запарить и перетереть.
Перемешать перетертый мак, изюм, орехи с готовым рисом, заправить жидким медом.
Традиционная кутья из перловки со сливками
Ингредиенты:
Перловка — 200 граммов
Лимонная цедра
Мак — 100 граммов
Грецкий орех — 70 граммов
Изюм — 50 граммов
Мед — 2 ст. л.
Курага — 100 граммов
Сливки — 80−100 граммов
Приготовление:
Перловку заливаем водой и варим. Когда будет готова, вливаем сливки и провариваем еще 2 минуты, пока зерно не впитает их. Варим еще около часа.
Мак заливаем кипятком, а затем разминаем в ступке. Измельчаем орехи и курагу.
После чего смешиваем все ингредиенты, добавляем мед и цедру.
Пшеничная кутья с ликером
Ингредиенты:
Пшеница — 400 граммов
Мякоть апельсина — 100 граммов.
Цедра апельсина
Мак — 100 граммов
Пекан орехи — 100 граммов
Сухофрукты — 150 граммов
Мед — по вкусу
Ликер — 1 ст. л.
Сушеные яблоки и груши — 50 граммов
Приготовление:
В первую очередь готовим узвар. Залейте 50 г промытых сушеных яблок и груш 200 мл воды и доведите до кипения. Снимите с плиты и дайте настояться минимум два часа.
Отварите пшеницу до готовности. Мак залить кипятком, а затем разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Апельсин очистите от пленок, оставив только филе. Подготовьте цедру.
Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами, апельсином, цедрой и маком. В стакане узвара размешайте мед и добавьте его в кутью.
Учтите, что кутья не должна быть жидкой — возможно, вам понадобится не весь узвар. И теперь добавьте ложку ликера.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
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