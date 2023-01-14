Українська телеведуча Леся Нікітюк не розповідає про особисте життя, а лише жартує, чому ніхто не бере її заміж у 35 років.

Днями українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк поділилася в Інстаграм Сторіс, що таємний незнайомець порадував її величезним букетом червоних троянд.

Жартом вона поцікавилася у трьох відомих холостяків (ведучого Слави Дьоміна, блогерів Олега Машуковського та Богдана Буше), чи не вони це випадково. Блогер Машуковський відповів їй та відправив ведучій подарунок. Подробиці Леся поділилася в Інстаграм.

І поки Слава та Богдан відхихикувались, Олег як справжній чоловік таки надіслав блондинці розкішний букет кремових троянд. У записці Олег Машуковський зазначив, що "міг би більше замовити квітів, але вирішив заощадити та перерахувати кошти на ЗСУ". Ось вони – справжні українські чоловіки.

"Дзвонив Машуковський. Сказав, що це не його квіти, а ось уже його. Боже, це пощастить якомусь юнакові. Такого чоловіка щедрого та розумного знайде. Дякую тобі за підтримку та всі теплі слова на адресу нашого проекту "Ле Маршрутка", – з гумором та вдячністю прокоментувала Леся Нікітюк .

Варто зазначити, що Леся Нікітюк не розповідає про особисте життя, а лише жартує про те, чому ніхто не бере її заміж у 35 років та інтригує заявами про "Холостячку. До речі, незмінний ведучий романтичного реаліті Григорій Решетник вважає, що Нікітюк ідеально підходить на роль головної героїні.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.

Як повідомляла Politeka, мати Лесі Нікітюк відповіла хейтерам зіркової дочки.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зацікавила романтичним виглядом на прогулянці, Ярославський підтримав.