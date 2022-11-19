Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая сейчас ожидаемо не снимается в новых проектах, однако продолжает активно общаться с фанатами, заниматься помощью с волонтерами для украинцев и многое другое. Не забывает Леся также интриговать редкими снимками.

В этот раз артистка поделилась атмосферными зимними кадрами после того, как выпал первый снег.

«Спросите сколько выпало снега в Хмельницком? Не знаю, так я в доме сфоткалась 😁» - отшутилась Леся в привычной манере.

Владимир Ярославский из «Мастер Шеф» ожидаемо не прошел мимо и также отреагировал на шутку Никитюк, посмеявшись.

В сети поддержали образ Леси:

«Вау, вы как всегда неотразима😍;Что за хороший бомбер такой? 😍 откуда?; Красивейшего человека в мире не найдешь❤; Леся… такая элегантная и простая, обнимаю тебя; Боже разве можно быть такой красивой 😍; Леся, у нас в доме тоже так снега упало! 😂».

До этого Никитюк написала пост в честь дня рождения:

"Говорят, в День Рождения можно загадать желание и оно обязательно сбудется.

Я велела. Хочу чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые".

Напомним, Никитюк в сердцах обругала россиян из-за своих маленьких племянников

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