Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитюк решила ответить хейтерам на самый популярный их вопрос.
"В основном все пишут: "Почему ее не берут замуж?". Люди, рассказываю секрет, меня в пятом классе бабушка обмела веником. Ну... Что ты ржешь? (обратилась Леся к маме, - прим. ред.). Я тебе серьезно говорю, это основная причина", - сказала Никитюк, вспоминая поверье и подшучивая над этим.
До этого Леся показала образ, где была в образе Леси Украинки.
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"Да! я буду сквозь слезы смеяться,
Среди беды петь песни,
Без надежды таки надеяться,
Буду жить! Прочь думы грустные!
С Днем украинской письменности и языка!
P.s. Сериал, где я в образе Леси Украинки, так и не вышел.. но опыт и фото остались", - написала звезда.
Напомним, Леся Никитюк впечатлила стильным образом на новых кадрах
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