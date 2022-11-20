Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда изначально выпустила первую песню несколько лет назад, но траты на композицию оказались гораздо выше прибыли. А после начала полномасштабного вторжения вернулась к своей идее и выпустила несколько песен. Композиции стали настолько успешными, что ворвались в тренды на Ютубе, поэтому Леся продолжает активно творить.
Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Леся опубликовала кадры, где ее мама решила почитать комментарии в сторону Никитюк в Фейсбуке.
"Мама читает комментарии в фейсбуке. Боже, Боже, люди, люди", - написала Леся.
"Возьмите замуж, ибо давно пора, вот это и вся ее проблема. Глазунова Светлана", - прочитала комментарий мама и назвала имя хейтерки Леси.
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"А ты уже вышла?", - спросила мама Леси, обращаясь к недовольной фанатке.
Напомним, Леся Никитюк впечатлила стильным образом на новых кадрах
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