Украинская телеведущая Леся Никитюк не рассказывает о личной жизни, а только шутит о том, почему никто не берет ее замуж в 35 лет.

На днях украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась в Инстаграм Сторис, что тайный незнакомец порадовал ее огромным букетом красных роз.

В шутку она поинтересовалась у троих известных холостяков (ведущего Славы Демина, блогеров Олега Машуковского и Богдана Буше), не они ли это случайно. Блогер Машуковский ответил ей и отправил ведущей подарок. Подробностями Леся поделилась в Инстаграм.

И пока Слава и Богдан отхихикивались, Олег как истинный мужчина все-таки прислал блондинке роскошный букет кремовых роз. В записке Олег Машуковский отметил, что "мог бы больше заказать цветов, но решил сэкономить и перечислить средства на ВСУ". Вот они – настоящие украинские мужчины.

"Звонил Машуковский. Сказал, что это не его цветы, а вот уже его. Боже, это повезет какому-то юноше. Такого мужчину щедрого и умного найдет. Благодарю тебя за поддержку и все теплые слова в адрес нашего проекта "Ле Маршрутка", – с юмором и благодарностью прокомментировала Леся Никитюк.

Стоит отметить, что Леся Никитюк не рассказывает о личной жизни, а только шутит о том, почему никто не берет ее замуж в 35 лет и интригует заявлениями о "Холостячке. Кстати, неизменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник считает, что Никитюк идеально подходит на роль главной героини.

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему еще не смогла выйти замуж.

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