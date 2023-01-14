Алекс Топольський із самого початку проекту викликав бурхливу реакцію в українок, дивував висловлюваннями та часто стикався з критикою. Учора вночі пройшов фінал проекту та вибір чоловіка також спровокував суперечки серед українок.

До фіналу дійти вдалося лише двом дівчатам - Саші Мудрій та Каті Лозовицькій. Перемога Катерини відразу викликала змішану реакцію:

«Холостяк 12 сезону Алекс Топольський зробив свій вибір – кохання перемогло 🥰» – сказано у підписі під кадрами.

У мережі почали сперечатися:

«Наприкінці в авто Саша повелася у відповідях так само, як поводилася з дівчатами всі 12 тижнів. Вперше за 12 років обрали ту, на яку я хворіла 🔥😍; Інтерв'ю Мудрою .... це дно лицемірства;

Катя краща і найгідніша учасниця проекту, тільки заслуговує на набагато кращого чоловіка, ніж Алекс 😌 Цього сезону на мою думку холостяк це - 🤡

Ось Сашко у машині й показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана; Те, що Каті проплатили перемогу у шоу, зовсім не робить їй честі; Катя проплачена і по-любому б виграла, про це всі говорять».

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.