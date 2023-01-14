Алекс Топольский с самого начала проекта вызывал бурную реакцию у украинок, удивлял высказываниями и часто сталкивался с критикой. Вчера ночью прошел финал проекта и выбор мужчины также спровоцировал споры среди украинок.

До финала дойти удалось только двум девушкам - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой. Победа Катерины сразу же вызвала смешанную реакцию:

«Холостяк 12 сезона Алекс Топольский сделал свой выбор - любовь победила 🥰» - сказано в подписи под кадрами.

В сети принялись спорить:

«В конце в авто Саша повелась в ответах ровно так же, как обращалась с девушками все 12 недель. Впервые за 12 лет выбрали ту, которой я болела 🔥😍; Интервью Мудрой....это дно лицемерия;

Катя лучшая и достойнейшая участница проекта, только заслуживает гораздо лучшего мужчины, чем Алекс 😌 В этом сезоне по моему мнению холостяк это - 🤡

Вот Саша в машине и показала себя. Стерва еще та. Сегодня влюблена, завтра не влюблена; То, что Кати проплатили победу в шоу, совсем не делает ей чести; Катя проплаченная и по любому бы выиграла , об этом все говорят».

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.