Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала кадром із незвичайним образом та отримала відповідачку від колег.

Нині Леся Нікітюк не у Києві, а у батьків у Хмельницькому проводить сімейні свята, дізнається більше про українську культуру та ділиться цікавим. Останні кадри зірки отримали безліч компліментів.

«Щедрий вечір 🫶 Ps якщо що, я посередині, а не зліва 😁» - пожартувала Леся, позуючи в традиційному народному вбранні.

Колеги Нікітюк одразу підтримали, зокрема, Григорій Решетник написав: «Але й хороша ж українка».

Даша Астаф'єва вирішила також пожартувати: «Докажі😂😂😂».

У мережі поспішили висловити свою думку:

«Борщівська сорочка😍 Це неймовірна краса!; Добрий вечір! Усім людям на здоров'я!

Щедривочка! Всіх зі святом!; Яка гарна україночка!; Боже, як добре! Дааа ось такі в Україні українки; О, моя зірка із сіна. Об'єднали з різьбленою зіркою Дмитра Кудрі».

Днями Нікітюк поділилася в Інстаграм Сторіс, що таємний незнайомець порадував її величезним букетом червоних троянд.

Жартом вона поцікавилася у трьох відомих холостяків (провідного Слави Дьоміна, блогерів Олега Машуковського та Богдана Буші), чи не вони це випадково. Блогер Машуковський відповів їй та відправив ведучій подарунок. Подробиці Леся поділилася в Інстаграм .

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому ще не змогла вийти заміж.

Як повідомляла Politeka, мати Лесі Нікітюк відповіла хейтерам зіркової дочки.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зацікавила романтичним виглядом на прогулянці, Ярославський підтримав.