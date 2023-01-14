Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала кадром с необычным образом и получила ответочку от коллег.

Сейчас Леся Никитюк не в Киеве, а у родителей в Хмельницком проводит семейные праздники, узнает больше об украинской культуре и делится интересным. Последние кадры звезды получили массу комплиментов.

«Щедрый вечер🫶 P.s если что, я посередине, а не слева😁» - отшутилась Леся, позируя в традиционном народном наряде.

Коллеги Никитюк сразу поддержали, в частности, Григорий Решетник написал: «Но и хорошая же украиночка».

Даша Астафьева решила также подшутить: «Докажи😂😂😂».

В сети поспешили выразить свое мнение:

«Борщевская рубашка😍 Это невероятная красота!; Добрый вечер! Всем людям на здоровье!

Щедривочка!!! Всех с праздником!; Какая хорошая украиночка!; Боже, как хорошо! Дааа вот такие в Украине украиночки; О, моя звезда из сена. Объединили с резной звездой Дмитрия Кудри».

На днях Никитюк поделилась в Инстаграм Сторис, что тайный незнакомец порадовал ее огромным букетом красных роз.

В шутку она поинтересовалась у троих известных холостяков (ведущего Славы Демина, блогеров Олега Машуковского и Богдана Буше), не они ли это случайно. Блогер Машуковский ответил ей и отправил ведущей подарок. Подробностями Леся поделилась в Инстаграм.

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему еще не смогла выйти замуж.

Как сообщала Politeka, мама Леси Никитюк ответила хейтерам звездной дочери.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк заинтриговала романтичным видом на прогулке, Ярославский поддержал.