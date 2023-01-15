Як пише Politeka.net , Олександр Пономарьов – відомий український співак, який став Національним та Заслуженим артистом України. Зірка дуже часто співпрацює з Юрієм Горбуновим та солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. А цього разу зіркова трійця вирішила звернутися до українців до Інстаграм Олександра.
"Щедрий вечір, добрий вечір!
Добрим людям на здоров'я!", - написав Пономарьов.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"І вам здоров'я";
"Ой! Які ж ви всі усміхнені красені наші..ой і взаємно і посміхаючись за вами. І Вам щедрий Вечір, добрий вечір! Хорошим людям на здоров'я!";
"Зі святом! приїжджайте вже в Мукачево)".
До цього Горбунов привітав українців із Новим роком.
"З наступаючим Новим роком, країна!!
Все, що ми пережили у 2022 році, стає історією!! Рік, у якому українці знову, як і наші предки, борються за свою свободу та платять страшну ціну!!
Достеменно знаємо, Новий рік, принесе нам Велику Перемогу!! Тому що українці-велика сила, що здивувала весь світ!
Пишаємося тим, що ми українці, віримо у найсильнішу армію світу-ЗСУ та кожен на своєму фронті, наближаємо Перемогу!!
З Новим, переможним 2023 роком! Слава Україні!", - написав Горбунов.
Нагадаємо, Пономарьов об'єднав артистів заради переможної пісні та похвалився рейтингом
А ще Politeka повідомляла, що Пономарьова захопив танець українського захисника без ноги та з прапором .
Також Politeka писала, що Пономарьов захопив кадром зі своїми колегами, але змусив фанів тремтіти від нетерпіння.